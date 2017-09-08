(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). С 12 сентября начнется покраска башни Казанского телецентра, которая продлится до начала октября, из-за этого возможны перерывы в вещании телевидения и радиопередач, об этом сообщает пресс-служба РТРС.

Также в РТРС попросили прохожих и автомобилистов объезжать участок рядом с башней телецентра вплоть до окончания ремонтных работ.