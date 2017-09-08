С 12 сентября начнется покраска башни Казанского телецентра
Во время работ на башне Казанского телецентра возможны отключения телевидения и радио.
Во время работ на башне Казанского телецентра возможны отключения телевидения и радио.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). С 12 сентября начнется покраска башни Казанского телецентра, которая продлится до начала октября,
Также в РТРС попросили прохожих и автомобилистов объезжать участок рядом с башней телецентра вплоть до окончания ремонтных работ.
«Во избежание случайной окраски ваших автомобилей и личных вещей, РТПЦ Республики Татарстан просит не парковать автомобили вблизи башни и исключить маршрут прохождения в районе расположения башни в этот период времени. На момент кратковременных отключений программ радио и телевидения у населения города Казани останется возможность принимать 10 программ 1-го мультиплекса с другого телевизионного ретранслятора», — говорится в сообщении РТРС.