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15:12 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия Калининграда не нашла нарушений в торговле пивом напротив школы на ул. Горького

Пивные точки напротив музыкальной школы не попадают в зону запрета реализации алкогольной продукции.

Комитет экономики и финансов не нашёл нарушений в том, что сразу несколько торговых точек продают пиво и крепкий алкоголь напротив Детской школы искусств Ленинградского района на ул. Горького. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», говорится в ответе за подписью и.о. главы комитета Ольги Охотниковой в ответ на обращение местных жителей.

В письме отмечается, что мэрия Калининграда в 2012 году утвердила постановление, в соответствии с которым рассчитываются минимальные расстояния и определяется порядок установления границ территорий около образовательных учреждений, на которых не разрешается торговать спиртным. «Указанным постановлением минимальное значение расстояний до границ прилегающих территорий к образовательным учреждениям составляет 65 м по прямой (радиусу) от входа для посетителей на обособленную территорию образовательного учреждения, — говорится в официальном ответе. — Следует учесть, что согласно требованиям действующего законодательства въездные ворота не являются входом для посетителей».

При этом, как отмечается в письме, в мае 2016 года в комитет экономики и финансов поступила информация комитета социальной политики об изменении входов на территорию Детской школы искусств — действующим входом для посетителей стал вход с ул. Сибирякова. Со стороны ул. Горького калитка была демонтирована, вместо неё установлены въездные ворота. На основании этой информации была откорректирована зона запрета на торговлю алкоголем, и новые торговые объекты в эту зону не попали.

Напомним, ранее к мэру Калининграда Александру Ярошуку обратились жители ул. Озерной. Они сообщили, что после утверждения минимальных расстояний, в границах которых нельзя торговать алкоголем, напротив школы были закрыты ночной магазин и дискотека. Однако в начале 2016 года недалеко от школы открылся вино-водочный магазин «Бутыль», затем напротив — два специализированных магазина по продаже пива, в том числе «на два столика», и один ночной магазин, торгующий алкоголем. «Получается, что сегодня пивом и водкой торгуют в магазинах прямо напротив окон музыкальной школы», — отметили жители.

«Новый Калининград» писал о ситуации с водочными магазинами на ул. Горького в 2016 году. Детская школа искусств обнесена забором. Раньше в ДШИ можно было зайти через два входа — с ул. Горького и ул. Сибирякова. В прошлом году вход с ул. Горького закрыли, оставив только вход с ул. Сибирякова. Некоторое время учащиеся школы ходили на занятия через дыру в заборе со стороны ул. Горького, но её заделали.

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