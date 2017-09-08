Переход в Канавинском районе отремонтируют за 7 млн рублей
Работы будут выполнены из средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год.
Работы будут выполнены из средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год.
Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту подземного пешеходного перехода улице Прокофьева в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Госзакупок.
Конкурс объявлен администрацией Канавинского района Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 233 674,96 рублей. Работы будут выполнены из средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода».
Заявки принимаются до 25 сентября, дата проведения аукциона — 29 сентября.