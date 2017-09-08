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15:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Переход в Канавинском районе отремонтируют за 7 млн рублей

Работы будут выполнены из средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год.

Источник: Reuters

Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту подземного пешеходного перехода улице Прокофьева в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Госзакупок.

Конкурс объявлен администрацией Канавинского района Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 233 674,96 рублей. Работы будут выполнены из средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода».

Заявки принимаются до 25 сентября, дата проведения аукциона — 29 сентября.

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