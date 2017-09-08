В День города наземный пассажирский транспорт будет работать до трех часов ночи

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работа наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта в День города продлится до трех часов ночи. Перевозить пассажиров будут 400 автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.

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«Специально для посетителей парков, фестивалей и выставок Мосгортранс продлевает режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта во всех округах столицы. Это позволит жителям города получить больше позитивных эмоций от празднования 870-летия Москвы и с комфортом добраться до дома», — сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Одной из праздничных площадок Дня города станет Филевский автобусно-троллейбусный парк. На его территории пройдет выставка старинного транспорта. Экспозиция будет открыта 9 сентября с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Дениса Давыдова, дом 2 (рядом со станцией метро «Парк Победы»).