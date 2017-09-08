В День города наземный пассажирский транспорт будет работать до трех часов ночи
Продлевается режим работы 149 наиболее популярных маршрутов.
Продлевается режим работы 149 наиболее популярных маршрутов.
Работа наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта в День города продлится до трех часов ночи. Перевозить пассажиров будут 400 автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.
«Специально для посетителей парков, фестивалей и выставок Мосгортранс продлевает режим работы 149 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта во всех округах столицы. Это позволит жителям города получить больше позитивных эмоций от празднования 870-летия Москвы и с комфортом добраться до дома», — сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
Одной из праздничных площадок Дня города станет Филевский
Обо всех изменениях в работе наземного транспорта столицы можно узнать на сайте Мосгортранса.