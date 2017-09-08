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15:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Марина Влади на Урале получила титул «Декабристка XX века»

Челябинский проект «Жены декабристов XX века» триумфально прошёл в Екатеринбурге.

Стена памяти, посвященная музам и любимым женщинам великих советских поэтов и писателей, отважным декабристкам XX века, благодаря любви которых мир увидел великие литературные произведения, появилась в Челябинске. Директор 31-лицея Александр Попов решил сделать то, что в Челябинске до него никто и никогда не делал.

В декабре в театральной лаборатории «Метро» был поставлен спектакль «Декабристки XX века» и открыли в лицее мемориальную доску, посвященную декабристкам- Анне Ахматовой, Елене Булгаковой, Антонине Пирожковой и Надежде Мандельштам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Она (декабристка) готова отказаться от всего ради того человека, которого она любит», — подчеркивала художественный руководитель театральной лаборатории «Метро» Тамаз Гачечиладзе.

Далее решено было искать героиню из ныне здравствующих «Декабристок». Когда с адреса театральной лаборатории «Метро» ушло письмо с приглашением получить первый титул во Францию к Марине Влади, все, конечно же, сказали, что уж приезд такой «Декабристки» нереален! Но это случилось — первое официальное присуждение титула «Декабристка ХХ века» состоялось 5 сентября 2017 года в Екатеринбурге. Марина Влади лично присутствовала на церемонии, она прилетела на Урал, чтобы посетить вечер памяти Владимира Высоцкого. Эту премию французской актрисе вручили за качества настоящей русской женщины.

«Я уже с утра плачу… С большим счастьем переживаю все это снова», — призналась Влади во время церемонии вручения награды.

В ближайшее время в лицее появится мемориальная доска с её фамилией.

Уже сейчас авторы проекта начали думать кто будет следующей, и в какой город на этот раз уедет проект.

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