ГИБДД Самарской области выходит в социальные сети

Источник: Pro Город Самара

Статистика, конечно, показывает общее снижение количества ДТП, но их общее число всё ещё остаётся высоким. Каждое четвертое происшествие случается по неосторожности детей и, главное, взрослых, отвечающих за них.

— Пример, который показывают взрослые детям, работает против них в будущем. Никто не сможет заменить детям семьи и школы, и если взрослые часто переходят проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, дети будут брать с них пример. В результате такой неосторожности с начала года 4 ребенка погибли, 85 получили ранения, — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.

Полицейские за не полный 2017 год провели уже почти 300 мероприятий. направленных на профилактику ДТП, и на этом работа правоохранителей не заканчивается. Кроме постоянных рейдов, праздников, лекций и встреч, ГИБДД переходит в интернет-пространство.