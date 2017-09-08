Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Умер спутник жизни и партнер великого модельера Ива Сен-Лорана
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
17:24 (мск), источник: Pro Город Самара

ГИБДД Самарской области выходит в социальные сети

С начала года на дорогах города и области произошло 2285 дорожно-транспортных происшествий. Всего за это время было зарегистрировано 342 ДТП с участием детей, в которых 10 детей погибли и еще 375 получили ранения.

Источник: Pro Город Самара

Статистика, конечно, показывает общее снижение количества ДТП, но их общее число всё ещё остаётся высоким. Каждое четвертое происшествие случается по неосторожности детей и, главное, взрослых, отвечающих за них.

 — Пример, который показывают взрослые детям, работает против них в будущем. Никто не сможет заменить детям семьи и школы, и если взрослые часто переходят проезжую часть в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, дети будут брать с них пример. В результате такой неосторожности с начала года 4 ребенка погибли, 85 получили ранения, — рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов.

Полицейские за не полный 2017 год провели уже почти 300 мероприятий. направленных на профилактику ДТП, и на этом работа правоохранителей не заканчивается. Кроме постоянных рейдов, праздников, лекций и встреч, ГИБДД переходит в интернет-пространство.

 — Буквально на днях мы создали страничку в социальной сети Вконтакте под названием «Proбезопасность». Там мы будем публиковать познавательные материалы, связанные с безопасностью на дороге, отвечать на вопросы подписчиков и информировать горожан о наших мероприятиях. Мы надеемся, что это — только начало, и мы получим довольно большой отклик жителей города и области, а впоследствии сможем запустить и другие социальные сети, — поделился Игорь Антонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Китайская компания приобрела 14% акций «Роснефти»
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Жириновский попросил главу СК отпустить Серебренникова
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек
Главные события недели (видео)
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
WhatsApp получил поддержку режима «картинка в картинке» для видеозвонков Режим «картинка в картинке» или PiP — это новая функция Android Oreo, которая позволяет любому видео продолжать работать в маленьком окне, даже если основное приложение было убрано с экрана
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь