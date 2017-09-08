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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белстат нарисовал демографический портрет минчанина и минчанки

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 1000 минчан приходится 1197 минчанок, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

На начало текущего года в столице проживало 1075,8 тыс. женщин — 54,5% от общей численности жителей города. Минчанок в возрасте моложе трудоспособного (от рождения до 16 лет) было 14,5%, в трудоспособном возрасте (16−54 года) — 56%, старше трудоспособного (от 55 лет) — 29,5%. Кстати, каждая четвертая минчанка (24,6%) относится к категории молодежи. Ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении в 2010 году равнялась 78,4 года, в 2016 году — 80,5 года.

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Среднестатистическая минчанка повзрослела: средний возраст жительниц столицы на начало 2011 года был 39,8 года, на начало 2017-го — 40,5 года. Минчанки стали позже выходить замуж: так, возраст вступления в первый брак в 2010 году был 25,4 года, в 2016-м — уже 26,7 года, в повторный брак минчанки вступали соответственно в 37,6 и 38,2 года.

Численность проживающих в Минске мужчин на начало нынешнего года составила 899 тыс., или 45,5%. Мужчин моложе трудоспособного возраста насчитывалось 18,4%, в трудоспособном возрасте (16−59 лет) — 67,3%, старше трудоспособного (60 лет и старше) — 14,3%. Удельный вес молодых мужчин (14−30 лет) — 27,4%. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении меньше, чем у столичных женщин: этот показатель в 2010 году был 68 лет, в 2016-м — 71,6 года.

Среднестатистический минчанин моложе среднестатистической минчанки. На начало 2011 года средний возраст столичного жителя равнялся 35,5 года, на начало 2017-го — 35,8 года. Мужчины с минской пропиской тоже стали позже создавать семьи. Средний возраст вступления минчанина в первый брак в 2010 году был 27 лет, в 2016 году — 28,4 года, в повторный брак — соответственно 40,4 и 41,2 года.

В общей численности работающих в организациях Минска женщины составляли 56,7%, мужчины — 43,3%. Каждая вторая работающая минчанка — с высшим образованием (49,9%), среднее специальное образование имели 20,3%, профессионально-техническое — 11%, общее среднее — 18% работающих женщин. Среди работающих мужчин высшее образование имели 42,2%, среднее специальное — 15,2%, профессионально-техническое — 17,9%, общее среднее — 23,3%.

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