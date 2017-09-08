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15:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Министр культуры Пермского края встретилась с пикетчиками, ждущими Путина

После разговора с министром, они убрали плакаты и разошлись.

Источник: Аргументы и факты

Министр культуры Пермского края Галина Кокоулина вышла к участникам одиночных пикетов, которые стояли у здания администрации губернатора Пермского края и на эспланаде в ожидании Президента страны.

Как сообщил источник в администрации губернатора Прикамья, министр пообщалась с участниками пикетов, посвященных сложной ситуации в камнерезном училище в Кунгуре. После недолгих переговоров пикетирование прекратилось, его участники мирно разошлись.

«Диалог получился конструктивный. Договорились, что инициативная группа представит документы и информацию о состоянии дел в училище, подготовит конкретные предложения о переводе учреждения в ведение края. После этого мы вновь встретимся в более широком составе с участием регионального министерства образования, администрации Кунгура и будем дальше совместно искать пути решения этого непростого вопроса», — заявила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина.

Напомним, 8 сентября В Перми ожидают приезда Президента страны Владимира Путина.

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