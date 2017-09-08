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15:51 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске движение троллейбусов по проспекту Ленина снова закроют

В Челябинске в связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия снова закрывают движение троллейбусов по проспекту Ленина.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Асфальт укладывают на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Артиллерийской. В связи с этим движение троллейбусов будет закрыто с 9 часов 11 сентября до 23 часов 13 сентября.

Часть троллейбусов будут двигаться по другим маршрутам. Так, троллейбусы № 8 направляются по маршруту № 25 «ЧКПЗ — Политехникум», троллейбусы № 10 направляются по маршруту № 4 «ЧКПЗ — Солнечный берег», троллейбусы № 16 проследуют по трассе «ЖБИ — ЧТЗ», троллейбусы № 19 направляются по маршруту № 6 «пос. Первоозерный — ЧТЗ», троллейбусы № 26 направляются по маршруту № 27 «ул. Молдавская — Вокзал».

Кроме того, отменяется движение троллейбусов № 2 и № 11 на время ремонта.

Кроме того, из-за ремонта на Бродокалмакском тракте движение троллейбусов по маршруту № 21 приостановлено до 13 сентября.

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