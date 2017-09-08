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15:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 11 сентября схема движения автобусного маршрута № 45 будет продлена

Конечной остановкой маршрута станет пункт «Су анасы».

(Город Казань KZN.RU, 8 сентября). С 11 сентября, с учетом многочисленных просьб жителей, будет продлена схема движения автобусного маршрута № 45 «Ж.м. Ферма-2 — ж.м. Старое Аракчино» до остановочного пункта «Су анасы».

Режим работы маршрута изменен не будет, сообщает Комитет по транспорту Казани. Схема движения автобусов будет организована по следующей схеме: Аракчинское шоссе — ул. Старая Аракчинская 2-я — ул. Приволжская, с организацией разворота автобусов на кольцевом движении по ул. Приволжская далее по маршруту. Наименования маршрута с будет изменено на «Ж.м. Ферма-2 — Су анасы».

Напомним, строительство остановочной площадки и разворотного кольца, которое позволило продлить маршрут № 45, началось в июле этого года.

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