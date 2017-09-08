Автоматизированная система парковки появилась в симферопольском аэропорту

Источник: Интерфакс

«На въезде и выезде из аэропорта в автоматическом режиме работает по четыре шлагбаума. Для того, чтобы заехать на территорию аэропорта, водители получают на стойках въезда специальный талон, который содержит номер автомобиля, дату и время заезда на парковку. С помощью этого талона они смогут оплатить стоянку и выехать с привокзальной площади», — говорится в пресс-релизе.

Всего на территории установлены пять паркоматов: два расположены у выезда с площади, еще два напротив терминала «А» и один в центре парковки.

Стоимость парковки не изменилась: первые 15 минут бесплатно, сверх 15-ти минут за каждый полный и неполный час — 200 рублей для легковушек и 250 рублей для грузовиков и автобусов.