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16:10 (мск), источник: Интерфакс

Автоматизированная система парковки появилась в симферопольском аэропорту

8 сентября. Interfax-Russia.ru — Паркоматы для оплаты времени стоянки установили на привокзальной площади аэропорта «Симферополь», сообщила пресс-служба предприятия в пятницу.

Источник: Интерфакс

«На въезде и выезде из аэропорта в автоматическом режиме работает по четыре шлагбаума. Для того, чтобы заехать на территорию аэропорта, водители получают на стойках въезда специальный талон, который содержит номер автомобиля, дату и время заезда на парковку. С помощью этого талона они смогут оплатить стоянку и выехать с привокзальной площади», — говорится в пресс-релизе.

Всего на территории установлены пять паркоматов: два расположены у выезда с площади, еще два напротив терминала «А» и один в центре парковки.

Стоимость парковки не изменилась: первые 15 минут бесплатно, сверх 15-ти минут за каждый полный и неполный час — 200 рублей для легковушек и 250 рублей для грузовиков и автобусов.

Терминалы принимают к оплате банкноты номиналом от 50 до одной тысячи рублей, выдают сдачу и чек. Банковские карты к оплате не принимаются.

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