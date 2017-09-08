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15:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Семилук спас аиста со сломанным крылом

Житель Семилук Алексей Попазов спас от бродячих собак молодого аиста. Алексей передал птицу волонтерам. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил сам Алексей Попазов в пятницу, 8 сентября.

Мужчина увидел аиста на пруду «Роза Люксембург» в Хохольском районе. За птицей охотились собаки. У аиста было повреждено крыло. Он не мог улететь.

— Рано или поздно собаки или лисы разорвали бы аиста. Мне стало его жалко. Решил забрать птицу с собой. Отогнал собак, завернул аиста в одежду и положил в машину на заднее сиденье. На удивление пернатый вел себя очень спокойно. Видимо, чувствовал, что не собираюсь его обижать, — рассказал Алексей Попазов.

Молодой человек поехал в гости к родителям в Курскую область. Птицу взял с собой. Аиста поселили в вольер. За консультацией по уходу Алексей обратился к специалистам зоопарка.

— Мне рассказали, чем кормить аиста, как оказать ему первую помощь. Я покупал ему рыбу и самодельным приспособлением ловил лягушек. Но любимым лакомством стала сосиска, которою однажды случайно дал ему попробовать, — пояснил Алексей.

Аист прожил у семилукца 12 дней. Алексей дал ему кличку — Кеша. Птица шла на контакт, ела с рук и позволяла себя гладить.

Алексей Попазов нашел в соцсети группу курских волонтеров и передал им птицу. Они подтвердили, что у аиста сломано крыло. Мигрировать аист осенью не сможет. На восстановление птице потребуется время, пояснили волонтеры.

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