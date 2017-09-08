Житель Семилук спас аиста со сломанным крылом

Мужчина увидел аиста на пруду «Роза Люксембург» в Хохольском районе. За птицей охотились собаки. У аиста было повреждено крыло. Он не мог улететь.

— Рано или поздно собаки или лисы разорвали бы аиста. Мне стало его жалко. Решил забрать птицу с собой. Отогнал собак, завернул аиста в одежду и положил в машину на заднее сиденье. На удивление пернатый вел себя очень спокойно. Видимо, чувствовал, что не собираюсь его обижать, — рассказал Алексей Попазов.

Молодой человек поехал в гости к родителям в Курскую область. Птицу взял с собой. Аиста поселили в вольер. За консультацией по уходу Алексей обратился к специалистам зоопарка.

— Мне рассказали, чем кормить аиста, как оказать ему первую помощь. Я покупал ему рыбу и самодельным приспособлением ловил лягушек. Но любимым лакомством стала сосиска, которою однажды случайно дал ему попробовать, — пояснил Алексей.

Аист прожил у семилукца 12 дней. Алексей дал ему кличку — Кеша. Птица шла на контакт, ела с рук и позволяла себя гладить.