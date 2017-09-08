Сокращается маршрут следования поезда Москва — Казань — Круглое Поле
Изменения маршрута коснутся поездов № 112 и 111.
Изменения маршрута коснутся поездов № 112 и 111.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В связи с ремонтными работами на перегоне Тихоново — Набережные Челны сокращается маршрут следования поезда № 112/111 Москва — Казань — Круглое Поле, сообщает
Поезд № 112 сообщением Москва — Круглое Поле отправляется из Москвы 8, 9, 10 октября и прибывает в Казань 9, 10, 11 октября. На участке Казань — Круглое Поле поезд отменяется.
Поезд № 111 сообщением Круглое Поле — Москва отправляется из Казани 10, 11, 12 октября и прибывает в Москву 11, 12, 13 октября. Также на участке Круглое Поле — Казань поезд отменяется.