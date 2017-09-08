Платную муниципальную парковку откроют на ул. 40-летия Победы в Краснодаре
Муниципальную платную парковку на пересечении ул. 40-летия Победы и ул. Московской введут в эксплуатацию 5 октября.
Муниципальную платную парковку на пересечении ул. 40-летия Победы и ул. Московской введут в эксплуатацию 5 октября.
Она будет располагаться около
«Муниципальная парковка в этом месте позволит упорядочить движение транспортных средств и снизить число заторовых ситуаций на этом участке дороги», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.
Работы по развитию сети платных парковок осуществляются в рамках инвестиционного соглашения с ООО «Городские Парковки».