Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
34-летняя Казанова впервые вышла в свет с женихом - СМИ
"Мы давно не вместе": Топурия заговорила о супруге
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Акупунктура для собак и кошек
15:54 (мск), источник: ЮГА.ру

Платную муниципальную парковку откроют на ул. 40-летия Победы в Краснодаре

Муниципальную платную парковку на пересечении ул. 40-летия Победы и ул. Московской введут в эксплуатацию 5 октября.

Источник: ЮГА.ру

Она будет располагаться около торгово-офисного центра «Оскар». На прилегающей территории разместят соответствующие дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, также будет установлено современное парковочное оборудование, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

«Муниципальная парковка в этом месте позволит упорядочить движение транспортных средств и снизить число заторовых ситуаций на этом участке дороги», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Работы по развитию сети платных парковок осуществляются в рамках инвестиционного соглашения с ООО «Городские Парковки».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Китайская компания приобрела 14% акций «Роснефти»
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Главные события недели (видео)
Международные эксперты протестировали систему голосования в РФ
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь