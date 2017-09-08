В Омске открыли бюст последнему Маршалу и министру обороны СССР Дмитрию Язову

Источник: ТАСС

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бюст последнему Маршалу и министру обороны СССР Дмитрию Язову открылся в пятницу в Омске в преддверии его 93-летия, которое уроженец Омской области отметит 8 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Памятный знак установлен на территории омской кадетской школы-интерната № 9 в рамках проекта “Аллея Российской Славы”. В ближайшее время при школе, носящей имя Маршала СССР Язова, откроется посвященная ему музейная экспозиция», — говорится в сообщении.

Сестра маршала Галина Парамонова пожелала ученикам школы брать пример со своего родственника. «Я хочу пожелать вам прилежания в учебе и постижении военной науки. Учитесь защищать родину, как всю свою жизнь это делал Дмитрий Тимофеевич [Язов]», — приводят ее слова в пресс-службе.

Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, после чего в звании его отправили на фронт. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.