Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Названа главная причина смерти во время секса
Крым ответил на обещание Порошенко о неподъемном бремени для РФ
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Умер спутник жизни и партнер великого модельера Ива Сен-Лорана
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
17:15 (мск), источник: Интерфакс

Глава МИД Франции обеспокоен домашним арестом Серебренникова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Париж обеспокоен домашним арестом художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу об организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Источник: РИА "Новости"

«Нас беспокоит ситуация, связанная с режиссером, который внес важный вклад в развитие культурного взаимодействия между нашими странами. Поэтому его домашний арест, о котором было объявлено в прошлый понедельник (4 сентября суд отклонил жалобу на домашний арест Серебренникова — ИФ), нас беспокоит, волнует, и мы об этом говорим публично», — заявил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж считает, что «речь идет о попрании некоторых свобод артистического творчества», и поэтому об этом говорит открыто.

В свою очередь глава МИД РФ России Сергей Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин несколько дней назад высказывался на эту тему.

Читайте также
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова

«Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы, уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает. Возникли вопросы, как эти деньги были израсходованы, и это уже не моя компетенция, эта компетенция тех, кто должен за этим следить в соответствии с законом нашей страны», — сказал Лавров.

Серебренников, а также бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В настоящее время Серебренников находится под домашним арестом. Итин и Масляева арестованы и находятся в следственном изоляторе (СИЗО).

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Саморуков
Вполне могли взять с Серебренникова подписку о не выезде . Кстати , допускаю , что он не так идеален , как его выставляет некоторая часть богемы . Со всеми...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Китайская компания приобрела 14% акций «Роснефти»
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Жириновский попросил главу СК отпустить Серебренникова
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек
Главные события недели (видео)
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
WhatsApp получил поддержку режима «картинка в картинке» для видеозвонков Режим «картинка в картинке» или PiP — это новая функция Android Oreo, которая позволяет любому видео продолжать работать в маленьком окне, даже если основное приложение было убрано с экрана
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь