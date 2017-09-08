Глава МИД Франции обеспокоен домашним арестом Серебренникова

Источник: РИА "Новости"

«Нас беспокоит ситуация, связанная с режиссером, который внес важный вклад в развитие культурного взаимодействия между нашими странами. Поэтому его домашний арест, о котором было объявлено в прошлый понедельник (4 сентября суд отклонил жалобу на домашний арест Серебренникова — ИФ), нас беспокоит, волнует, и мы об этом говорим публично», — заявил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Париж считает, что «речь идет о попрании некоторых свобод артистического творчества», и поэтому об этом говорит открыто.

В свою очередь глава МИД РФ России Сергей Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин несколько дней назад высказывался на эту тему.

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«Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы, уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает. Возникли вопросы, как эти деньги были израсходованы, и это уже не моя компетенция, эта компетенция тех, кто должен за этим следить в соответствии с законом нашей страны», — сказал Лавров.

Серебренников, а также бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).