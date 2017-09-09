Рособрнадзор принял документы на новую лицензию для Европейского университета

Нам пришло уведомление, что наши документы приняли к рассмотрению по существу.

Ранее вуз получил ответ от Рособрнадзора о возвращении заявки на новую лицензию. В документах были найдены технические ошибки. Не дожидаясь их возврата, специалисты Европейского исправили неточности и отправили в ведомство новые пакет документов.