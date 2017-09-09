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14:17 (мск), источник: Фонтанка

Рособрнадзор принял документы на новую лицензию для Европейского университета

Рособрнадзор начал подготовку документов для оформления новой лицензии Европейскому университету. Об этом «Фонтанке» сообщили 8 сентября в вузе.

Источник: Reuters
Нам пришло уведомление, что наши документы приняли к рассмотрению по существу.
Алла Самолетова
Пресс-секретарь ЕУ

Ранее вуз получил ответ от Рособрнадзора о возвращении заявки на новую лицензию. В документах были найдены технические ошибки. Не дожидаясь их возврата, специалисты Европейского исправили неточности и отправили в ведомство новые пакет документов.

Ожидается, что новую лицензию вузу могут дать уже через 45 дней.

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