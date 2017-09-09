Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14День знаний в российских школах
11:36 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт сельских дорог в Омской области близится к финалу

За счет федеральных средств в этом году ремонтировалось 33 городских улицы и 9 дорог в сельской местности.

Источник: РИА "Новости"

Ремонтные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» перешли на финальную стадию. В Омске уже отремонтированы все 33 улицы из списка, на трех только осталось нанести разметку. На региональных трассах и в пригородных зонах процесс тоже завершается.

— Полностью отремонтирован подъездной путь к селу Подгородка Омского района. На двух направлениях (Омск — Красноярка; Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка) проведено фрезерование, ямочный ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия. Для сдачи объектов подрядчикам осталось сделать присыпные обочины и нанести разметку. На участке Омск — Одесское — граница Республики Казахстан ведётся фрезерование, — отчитались в минстрое.

Также на пяти сельских дорогах уложили выравнивающее покрытие, заканчивается укладка второго слоя асфальта. Подрядчикам нужно будет еще установить ограждения, линии освещения и укрепить обочины.

Напомним, по федеральной программе в этом году ремонтировались областные дороги в Омском, Таврическом и Любинском районах общей протяженностью 104 км. Последние сроки сдачи — конец сентября.

Главная новость по теме Самой разбитой в Омске признали объездную дорогу на Левом берегу.

Сейчас продолжается голосование дороги, которые будут восстанавливать в следующем году. Самые разбитые улицы предлагают определить самим омичам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омске прошло открытие фестиваля современного искусства «Экспериментальные выходные»
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Перед Единым днем голосования в РФ наступил «день тишины»
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь