Ремонт сельских дорог в Омской области близится к финалу
За счет федеральных средств в этом году ремонтировалось 33 городских улицы и 9 дорог в сельской местности.
За счет федеральных средств в этом году ремонтировалось 33 городских улицы и 9 дорог в сельской местности.
Ремонтные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» перешли на финальную стадию. В Омске уже отремонтированы все 33 улицы из списка, на трех только осталось нанести разметку. На региональных трассах и в пригородных зонах процесс тоже завершается.
— Полностью отремонтирован подъездной путь к селу Подгородка Омского района. На двух направлениях (Омск — Красноярка; Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка) проведено фрезерование, ямочный ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия. Для сдачи объектов подрядчикам осталось сделать присыпные обочины и нанести разметку. На участке Омск — Одесское — граница Республики Казахстан ведётся фрезерование, — отчитались в минстрое.
Также на пяти сельских дорогах уложили выравнивающее покрытие, заканчивается укладка второго слоя асфальта. Подрядчикам нужно будет еще установить ограждения, линии освещения и укрепить обочины.
Напомним, по федеральной программе в этом году ремонтировались областные дороги в Омском, Таврическом и Любинском районах общей протяженностью 104 км. Последние сроки сдачи — конец сентября.
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