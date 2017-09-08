В центре Краснодара ограничат движение из-за массового мероприятия

Движение транспорта будет ограничено по ул. Красноармейской (от ул. Длинной до ул. Буденного) с 7:00 до окончания мероприятия; по ул. Красной (от ул. Длинной до ул. Калинина) и по ул. Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской) с 14:00 до окончания мероприятия. Также в этот день с 6:00 от транспортных средств освободят ул. Красноармейскую (от ул. Длинной до ул. Буденного), улицу Красную (от ул. Длинной до ул. Калинина), ул. Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской).