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16:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В центре Краснодара ограничат движение из-за массового мероприятия

В Краснодаре в районе Театральной площади 17 сентября ограничат движение из-за массового мероприятия.

Источник: ЮГА.ру

Движение транспорта будет ограничено по ул. Красноармейской (от ул. Длинной до ул. Буденного) с 7:00 до окончания мероприятия; по ул. Красной (от ул. Длинной до ул. Калинина) и по ул. Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской) с 14:00 до окончания мероприятия. Также в этот день с 6:00 от транспортных средств освободят ул. Красноармейскую (от ул. Длинной до ул. Буденного), улицу Красную (от ул. Длинной до ул. Калинина), ул. Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской).

Накануне мероприятия, 15 и 16 сентября, с 6:00 для участников и гостей будет организована стоянка автотранспорта по ул. Красноармейской (от ул. Длинной до ул. Буденного). 17 сентября стоянку организуют с 6:00 по ул. Длинной (от ул. Красной до ул. Красноармейской).

«Ограничение движения транспорта необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка», — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

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