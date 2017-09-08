Волгоградцев приглашают 16 сентября на массовые соревнования по бегу
Победители полумарафона получат денежные призы.
Победители полумарафона получат денежные призы.
Волгоград присоединится к «Кроссу нации-2017» 16 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, в соревнованиях может принять участие любой желающий в независимости от уровня своей спортподготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выйдут
Так, волгоградцы смогут принять участие в забегах на 1, 4 и 8 километров. Подготовленных участников организаторы приглашают испытать свои силы в полумарафоне в формате «гандикапа».
Открытие соревнований пройдет в 10:00 на верхней террасе Центральной набережной. В 09:45 состоится разминка с инструкторами спортивных клубов. Кроме того, всех гостей ждут
Комиссия по допуску участников соревнований центрального старта Кросса Нации состоится 13 и 14 сентября с 16:00 до 19:00 в легкоатлетическом манеже ВГАФКа. Комиссия по допуску участников соревнований по
Более подробную информацию можно узнать здесь vk.com/volgarun и по телефону: