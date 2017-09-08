Волгоградцев приглашают 16 сентября на массовые соревнования по бегу

Волгоград присоединится к «Кроссу нации-2017» 16 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, в соревнованиях может принять участие любой желающий в независимости от уровня своей спортподготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Так, волгоградцы смогут принять участие в забегах на 1, 4 и 8 километров. Подготовленных участников организаторы приглашают испытать свои силы в полумарафоне в формате «гандикапа».

Открытие соревнований пройдет в 10:00 на верхней террасе Центральной набережной. В 09:45 состоится разминка с инструкторами спортивных клубов. Кроме того, всех гостей ждут шоу-программа, площадка Crossfit, конкурсы, памятные подарки. «Все спортсмены “Кросса Нации” получат на память сертификаты участника, а победители полумарафона — денежные призы», — отметили в комитете.

Комиссия по допуску участников соревнований центрального старта Кросса Нации состоится 13 и 14 сентября с 16:00 до 19:00 в легкоатлетическом манеже ВГАФКа. Комиссия по допуску участников соревнований по полумарафону-гандикапу пройдет 15 сентября с 12:00 до 20:00 на верхней террасе Центральной набережной.