В регионе стартовала всероссийская акция «Живи, лес!»

Город, который в ноябре станет центром торжеств, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, украсят 20 тысяч саженцев акации белой.

Природоохранная акция продлится почти два месяца — до 31 октября. В список запланированных мероприятий включены высадка новых насаждений на территории области, заготовка семян лесных и декоративных растений, уборка мусора, проведение эколого-просветительских уроков и выставок.

В прошлом году специалистами лесничеств, школьниками и волонтерами было заготовлено более 4,5 тонны семян лесных и декоративных растений, более 70 гектаров зеленых зон было очищено от мусора. В общей сложности в мероприятиях участвовало около четырех тысяч жителей области. Весной в Год экологии работниками лесного хозяйства волгоградского региона высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и хвойных пород. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000 гектаров.