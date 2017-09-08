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16:39 (мск), источник: РИАЦ

В регионе стартовала всероссийская акция «Живи, лес!»

Главным мероприятием акции в Волгоградской области станет высадка деревьев в Калаче-на-Дону на площади пять гектаров. Работы запланированы на октябрь текущего года.

Город, который в ноябре станет центром торжеств, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, украсят 20 тысяч саженцев акации белой.

Природоохранная акция продлится почти два месяца — до 31 октября. В список запланированных мероприятий включены высадка новых насаждений на территории области, заготовка семян лесных и декоративных растений, уборка мусора, проведение эколого-просветительских уроков и выставок.

В рамках природоохранной акции также планируется провести конкурс рисунков среди молодежи, лучшие работу станут основой для создания плакатов «Живи, лес!». Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий.

В прошлом году специалистами лесничеств, школьниками и волонтерами было заготовлено более 4,5 тонны семян лесных и декоративных растений, более 70 гектаров зеленых зон было очищено от мусора. В общей сложности в мероприятиях участвовало около четырех тысяч жителей области. Весной в Год экологии работниками лесного хозяйства волгоградского региона высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и хвойных пород. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000 гектаров.

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