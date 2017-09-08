В Калининградской области растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В числе заболевших преимущественно жители г. Калининграда. Заболевание регистрируется в виде спорадических (единичных) случаев, также зарегистрировано 2 семейных очага — по 2 и 3 случая. Очаг с тремя заболевшими сформировался после семейного отдыха в Турецкой Республике.

Эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции в сентябре свидетельствует о продолжающемся росте числа заболевших. Случаи заболевания регистрируются, преимущественно, среди детей, в том числе посещающих детские организованные коллективы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 8 сентября 2017 года, собкору KaliningradToday в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

В связи с ростом заболеваемости энтеровирусными инфекциями, управление Роспотребнадзора обращает внимание на необходимость своевременного введения ограничительных мероприятий в детских образовательных организациях, приостановлению массовых культурных и спортивных мероприятий, а также функционирования бассейнов.

Важными профилактическими мероприятиями в детских организованных коллективах являются: своевременное введение утренних фильтров при приеме детей, обеспечение детских коллективов питьевой водой надлежащего качества, проведение эффективных дезинфекционных мероприятий, недопущение переуплотнения групп, своевременной изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний.

Досье. Энтеровирусная инфекция — это множественная группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых при заражении вирусами рода Enterovirus. Эти кишечные вирусы в последние годы стали вызывать вспышки массовых заболеваний во всем мире.

Коварство возбудителей энтеровирусной инфекции в том, что они могут вызывать различные формы клинических проявлений, от легкого недомогания, до серьезного поражения центральной нервной системы.