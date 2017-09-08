Единая информационная система социально-трудовой сферы появится в Казахстане

«Планируется создание единой информационной системы социально-трудовой сферы, которая будет состоять из шести подсистем. В системе будет отражаться информация о получателе услуг с указанием потребности и объёме оказания помощи, о поставщиках услуг с указанием требований к ним, оценка их работы и заключённые ими контракты, сведения о соцработниках с указанием стажа работы и квалификации и затраты организаций соцобслуживания вместе с результатами работы», — сообщила Светлана Жакупова.