Единая информационная система социально-трудовой сферы появится в Казахстане

Создание единой базы социальных работников позволит получателям услуг выбирать социальных работников и повысит конкуренцию среди них, заявила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в СЦК.
«Планируется создание единой информационной системы социально-трудовой сферы, которая будет состоять из шести подсистем. В системе будет отражаться информация о получателе услуг с указанием потребности и объёме оказания помощи, о поставщиках услуг с указанием требований к ним, оценка их работы и заключённые ими контракты, сведения о соцработниках с указанием стажа работы и квалификации и затраты организаций соцобслуживания вместе с результатами работы», — сообщила Светлана Жакупова.
По словам вице-министра, единая информационная система социального обслуживания будет интегрирована с информационными системами, поддерживающими эталонные базы, а также с информационными системами центральных и местных госорганов.
«Будет усовершенствована система оплаты труда работников за счёт изменения механизма финансирования. Будет разработана система показателей результативности профессиональной деятельности специалистов социальной сферы. Оплата труда будет зависеть от оценки навыков и умений специалистов, уровня профессиональной компетенции и качества выполнения должностных обязанностей», — рассказала вице-министр.