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17:13 (мск), источник: Интерфакс

Москвичи посетовали на нехватку чистого воздуха, туалетов и парковок

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — За последние 20 лет жители Москвы стали реже жаловаться на нехватку городских парков, детских площадок и уличных кафе, теперь им нужны парковки, велодорожки, бассейны и библиотеки, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос, что им больше всего не хватает в городе, москвичи говорят о чистом воздухе (49% сейчас и 61% в 1997 году), туалетах (40%), парковках для автомобилей (34% и 10% ранее).

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Больше воды, фонтанов хотят 22%, мест для гуляний, развлечений — 13%, магазинов для повседневных покупок — 10%, гаражей — 9%.

При этом, по сравнению с 1997 годом, горожане стали заметно меньше сетовать на отсутствие мест на улице, где можно посидеть, передохнуть (19% сейчас против 40% ранее), парков/зеленых насаждений (18% против 38%), детских площадок (14% против 32%), уличных кафе (9% против 24%).

Теперь жителям Москвы не хватает бассейнов, спортивных комплексов (23%), велодорожек (11%), библиотек (6%) — 20 лет назад такие варианты ответа респондентами не назывались.

Среди инициатив московских властей наибольшей поддержкой жителей пользуется введение городского велопроката (70%), работы по благоустройству города (63%), строительство новых православных храмов (58%), массовый снос киосков и павильонов у метро и остановок, а также программа реновации (по 54%).

Меньше всего москвичам импонирует введение платных парковок в центре столицы (эту меру одобрили 29%).

Социологи также выяснили, что метро остается главным транспортом для москвичей, которым они регулярно пользуются (74% сейчас и 70% в 1997 году), на втором месте — автобус (56% и 59% ранее).

Снизилась популярность троллейбусов (17% против 31% ранее) и трамваев (16% против 26%), зато она возросла у маршруток (13% против 6%), такси (10% против 2%) и личного автомобиля (24% против 10%).

Кроме того, по сравнению с 1997 годом, появились респонденты, которые сообщили, что регулярно пользуются велосипедами (5%) и самокатами (2%).

Опрос проведен 23—31 августа по репрезентативной выборке населения Москвы среди 506 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 6,6%.

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