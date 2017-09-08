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21:07 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ребенок спас от смерти собственную мать

Шокирующий инцидент произошел сегодня утром в Бендерах. 9-летний мальчик вызвал полицию и скорую помощь, обнаружив собственную мать лежащую в луже крови.

Источник: Actualitati.md

Как сообщает полиция, 39-летняя женщина вспорола себе живот из-за ссоры с любовником.

Пострадавшая была в срочном порядке доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

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