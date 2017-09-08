В Молдове ребенок спас от смерти собственную мать
Шокирующий инцидент произошел сегодня утром в Бендерах. 9-летний мальчик вызвал полицию и скорую помощь, обнаружив собственную мать лежащую в луже крови.
Шокирующий инцидент произошел сегодня утром в Бендерах. 9-летний мальчик вызвал полицию и скорую помощь, обнаружив собственную мать лежащую в луже крови.
Как сообщает полиция, 39-летняя женщина вспорола себе живот
Пострадавшая была в срочном порядке доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.