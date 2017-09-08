Ученые: собаки в спальне дают здоровый сон
Американские ученые установили, что домашние животные не нарушают сна своих владельцев. Таким образом, они опровергают распространенное мнение о том, что животные могут мешать спокойному сну хозяев.
Американские ученые установили, что домашние животные не нарушают сна своих владельцев. Таким образом, они опровергают распространенное мнение о том, что животные могут мешать спокойному сну хозяев.
Статья с результатами исследования опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings.
В ходе исследования ученые наблюдали за 40 взрослыми людьми без нарушений сна и их собаками на протяжении пяти месяцев. На семь ночей участникам надевали датчики активности, которые измеряли качество сна.
Однако, как отмечают авторы исследования, позитивный эффект наблюдается только в том случае, когда собака спит в одной комнате с человеком, но не в его кровати. В противном случае качество сна снижается.
«Сегодня многие владельцы домашних животных проводят большую часть дня вдали от них и хотят как можно больше общаться с ними, когда находятся дома. Спать в одной комнате с питомцем — хороший выход. И теперь хозяева домашних животных могут с облегчением узнать, что это не вредит их сну», — прокомментировал один из авторов работы, медик из Клиники Мэйо Луи Кран.