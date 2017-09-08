Ученые: собаки в спальне дают здоровый сон

Источник: Jacob Ufkes/CC0

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings.

В ходе исследования ученые наблюдали за 40 взрослыми людьми без нарушений сна и их собаками на протяжении пяти месяцев. На семь ночей участникам надевали датчики активности, которые измеряли качество сна.

Согласно результатам исследования, некоторые владельцы животных спят лучше, если их питомцы ночуют рядом с ними, при этом не важно, каких размеров собака.

Однако, как отмечают авторы исследования, позитивный эффект наблюдается только в том случае, когда собака спит в одной комнате с человеком, но не в его кровати. В противном случае качество сна снижается.