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17:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Маршруты челябинского общественного транспорта изменятся в День города

9 сентября ограничения начнут действовать с 14 часов.

Источник: Reuters

Челябинский общественный транспорт 9 сентября будет работать в особом режиме, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 14:30 до 21:00 будет закрыта для движения транспорта улица Тимирязева от улицы Воровского до улицы Цвиллинга, а также проспект Ленина от улицы Красной до улицы Цвиллинга.

С 14:30 до 22:30 будет закрыто движение по улице Воровского от улицы Красной до улицы Кирова.

На время праздничных мероприятий изменятся трассы движения и расписание следующих маршрутов:

Троллейбусы.

№ 2 ПКиО — ЧТЗ, № 5 Вокзал — АМЗ, 16 ЖБИ — АМЗ закончат свою работу к 15:00№ 8 после 15:00 будет следовать по маршруту ЧКПЗ — Вокзал№ 7 ЧМК — АМЗ работает до 21:00.№ 10 после 15:00 будет следовать по маршруту Солнечный берег — Вокзал№ 17 после 15:00 будет курсировать по маршруту ул. Молдавская — ПКиО (по улице Молодогвардейцев)№ 19 после 15:00 будет курсировать по маршруту Первоозерный — Вокзал№ 26, № 27 после 15:00 будут курсировать по маршруту ул. Молдавская — ПКиО (по ул. Чичерина).

Трамваи.

№ 3 с 21:00 до 22:30 будет следовать по маршруту ЧМК — Теплотехнический институт — ул. Российская — ул. Карла Маркса — завод им. Колющенко№ 5 с 21:00 до 22:30 будет следовать ЧЭМК — ул. Карла Маркса — завод им. Колющенко№ 6 ЧТЗ — Медгородок, рейсы отправлением 20:50, 21:46 с ЧТЗ и 21:29, 22:42 с Медгородка отменяются.№ 16 с 21:00 до 22:30 будет следовать по маршруту ул. Чичерина — Теплотехнический институт — ул. Российская — ул. Карла Маркса — завод им. Колющенко.

Автобусы.

№ 4 улица Мамина — ЮУрГУ с 14:30 до 20:30 будет следовать по маршруту проспект Ленина — Свердловский проспект — улица Труда — улица Свободы — проспект Ленина; далее по маршруту (в обоих направлениях). Рейсы отправлением от улицы Мамина 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, с ЮУрГУ 20:57, 21:27, 21:42 — отменяются.№ 14 рейсы отправлением с посёлка Новосинеглазово после 15:00 будут следовать только до Областной больницы.№ 45Автобусный парк — Аэропорт рейсы отправлением 19:59 с Автобусного парка и 21:11 с аэропорта отменяются.№ 64 Автобусный парк — Вокзал с 14:30 до 20:30 будет следовать по маршруту проспект Ленина — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Свободы, далее по маршруту (в обоих направлениях). Рейсы отправлением с автобусного парка 19:03, 19:09, 19:20, 19:28, 19:37, 19:44, 19:52 и от Вокзала 20:10, 20:16, 20:27, 20:35, 20:44, 20:51 — отменяются№ 85с рейсы отправлением от сада «Кристалл» после 14:00 будут следовать только до Областной больницы.

Центральный автовокзал, распложённый во дворце спорта «Юность» прекратит свою работу в 18:00. Все рейсы после 18:00 будут прибывать и отправляться с автостанции Областная больница. Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут на автовокзал у «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.

В связи с проведением праздничного фейерверка с 21:00 до 22:30 часов закрывается движение электротранспорта по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, по улице Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова, по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина, по улице Труда от Цвиллинга до Энгельса.

После окончания фейерверка зрители смогут воспользоваться общественным транспортом:

Троллейбусы.

№ 7 Алое поле — ул. Богдана Хмельницкого — ЧМК№ 8 ост. «Универмаг «Детский мир» — ул. Гагарина — ЧКПЗ№ 12 Алое поле — Комсомольский проспект — ул. Молдавская№ 12 ост. проспект Победы — Свердловский проспект — АМЗ№ 17 ост. «Универмаг «Детский мир» — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская№ 19 ост. «Универмаг «Детский мир» — ул. Героев Танкограда — ул. Бажова — пос. Первоозерный.

Трамваи.

№ 3 пл. Революции — ЧМК№ 5 пл. Революции — ЧЭМК№ 7 пл. Революции — ЧГРЭС№ 8 пл. Революции — ул. Чистопольская№ 16 пл. Революции — ул. Чичерина№ 16 Свердловский проспект — Завод им. Колющенко№ 17 Свердловский проспект — Медгородок№ 17 Алое поле — ул. Чичерина.

Автобусы.

№ 4 ЮУрГУ — ул. Мамина№ 15 Торговый центр — Свердловский проспект — ул. 60 лет Октября — ЧМК№ 64 Вокзал — Алое поле — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Автобусный парк№ 81 ЮУрГУ — ул. Энгельса — ул. Доватора — ул. Энергетиков — ул. Чистопольская.

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