Аксенов: Проблема отсутствия газа в домах феодосийцев будет решена за 3 дня
1250 горожан уже полгода живут без голубого топлива.
1250 горожан уже полгода живут без голубого топлива.
Жители Феодосии, которые полгода назад остались без газа, 11 сентября получат голубое топливо. Глава РК Сергей Аксенов распорядился, чтобы ремонтные работы были завершены в течение трех ближайших дней.
— Люди полгода сидят без газа, потому что вентиляционные каналы не прошли сертификацию у управляющих компаний, а должностным лицам всех подразделений это безразлично. Ситуация неприемлема, — заявил Сергей Аксенов. — Мы решили, что в Феодосии до 11 сентября всем, включая представителей управляющей компании, жилинспекции, необходимо работать круглосуточно. До понедельника вопросы, связанные с отключением 1250 квартир, должны быть решены.
Глава РК предупредил, если в других районах есть похожие проблемы, чиновники лишатся своих мест.
— Предупреждаю глав остальных регионов, где сложилась такая же ситуация. До конца пятницы (15 сентября — Авт.), если у людей