Аксенов: Проблема отсутствия газа в домах феодосийцев будет решена за 3 дня

Источник: AP 2017

Жители Феодосии, которые полгода назад остались без газа, 11 сентября получат голубое топливо. Глава РК Сергей Аксенов распорядился, чтобы ремонтные работы были завершены в течение трех ближайших дней.

— Люди полгода сидят без газа, потому что вентиляционные каналы не прошли сертификацию у управляющих компаний, а должностным лицам всех подразделений это безразлично. Ситуация неприемлема, — заявил Сергей Аксенов. — Мы решили, что в Феодосии до 11 сентября всем, включая представителей управляющей компании, жилинспекции, необходимо работать круглосуточно. До понедельника вопросы, связанные с отключением 1250 квартир, должны быть решены.

Глава РК предупредил, если в других районах есть похожие проблемы, чиновники лишатся своих мест.