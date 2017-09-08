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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов: Проблема отсутствия газа в домах феодосийцев будет решена за 3 дня

1250 горожан уже полгода живут без голубого топлива.

Источник: AP 2017

Жители Феодосии, которые полгода назад остались без газа, 11 сентября получат голубое топливо. Глава РК Сергей Аксенов распорядился, чтобы ремонтные работы были завершены в течение трех ближайших дней.

— Люди полгода сидят без газа, потому что вентиляционные каналы не прошли сертификацию у управляющих компаний, а должностным лицам всех подразделений это безразлично. Ситуация неприемлема, — заявил Сергей Аксенов. — Мы решили, что в Феодосии до 11 сентября всем, включая представителей управляющей компании, жилинспекции, необходимо работать круглосуточно. До понедельника вопросы, связанные с отключением 1250 квартир, должны быть решены.

Глава РК предупредил, если в других районах есть похожие проблемы, чиновники лишатся своих мест.

— Предупреждаю глав остальных регионов, где сложилась такая же ситуация. До конца пятницы (15 сентября — Авт.), если у людей по-прежнему будет отключено газоснабжение, а руководители не предпримут конкретных шагов, они будут уволены, — подчеркнул Сергей Аксенов.

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