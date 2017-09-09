Омские фээсбэшники взобрались на Эльбрус

В команду омского отделения общества «Динамо» вошли также представители регионального ЦССИ ФСО, УМВД и омской таможни. Восхождением руководил заместитель председателя общества Вячеслав Болонкин. Спортсмены покорили вершину на учебно-тренировочных сборах с 15 по 25 августа этого года, сообщили в облправительстве.

По словам Болонкина, группе пришлось столкнуться с трудностями в виде осыпей, крупных камней, крутых склонов, туманов и ветров. Изначально взобраться на Эльбрус планировали за два дня, но в первый день путь пришлось прекратить из-за ветра до 35 м/с, града, низкой облачности и почти нулевой видимости. Но на вторые сутки команда все же добралась до цели, подняв на западной вершине горы флаги участвовавших силовых ведомств.