Омские фээсбэшники взобрались на Эльбрус
Так экстремалы из ФСБ отметили 100-летие органов безопасности.
Так экстремалы из ФСБ отметили 100-летие органов безопасности.
Команда сотрудников УФСБ по Омской области совершила восхождение на Эльбрус — самую высокую гору Европы. Экспедицию посвятили 100-летию отечественных органов безопасности (20 декабря 2017 года) и учреждению контрразведки на территории региона (10 апреля 2018 года).
В команду омского отделения общества «Динамо» вошли также представители регионального ЦССИ ФСО, УМВД и омской таможни. Восхождением руководил заместитель председателя общества Вячеслав Болонкин. Спортсмены покорили вершину на
По словам Болонкина, группе пришлось столкнуться с трудностями в виде осыпей, крупных камней, крутых склонов, туманов и ветров. Изначально взобраться на Эльбрус планировали за два дня, но в первый день путь пришлось прекратить