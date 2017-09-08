Подозреваемого в совершении смертельной аварии в Северском районе взяли под домашний арест

Краснодар. 8 сентября — Новая Кубань. 13 августа между селами Львовское и Ананьевка произошло страшное ДТП.



Автомобиль ВАЗ-21102 обгонял грузовой MAN и протаранил на встречке мотоцикл Fortune. Водитель мотоцикла 1997 года рождения скончался на месте. Парня звали Сергеем. Достоверно известно, что он не был пьян, в подтверждение тому имеется медицинское заключение. С ним ехали двое пассажиров: молодой человек—ровесник (Александр) и 15-летняя девочка (персональные данные не разглашаются в связи с тем, что гражданка являлась несовершеннолетней). Скорая довезла их до реанимации, оба находились в очень тяжелом состоянии, врачам не удалось их спасти.



За рулем «Десятки» находился парень 1996 года рождения Михаил Солодовников. Причем машина принадлежала не ему, а его другу Родиону Власенко, который ехал в салоне в качестве пассажира. Оба были сильно пьяны.



— Когда на место ДТП приехала бригада «скорой помощи», врачи подошли к машине, пытаясь оказать помощь пострадавшим. Пассажир был настолько пьян, что не понимал, что они попали в аварию. Он собирался встать и уйти. После того, как медики пояснили ему, что произошло ДТП, молодой человек начал выкрикивать, что ему «на все плевать», так как его близкий родственник работает в правоохранительных органах и «отмажет» его. — Вспоминает о событиях той страшной ночи сестра погибшей девочки.



Она подробно рассказала корреспонденту «НК» хронологию событий. Группа молодых людей отдыхала в одном из местных баров. По окончанию веселья все стали разъезжать по домам. Сестра предложила девушке поехать с ней, но та решила добраться с друзьями на мотоцикле. Все происходило в районе 3 часов ночи.



Остальные выехали следом, на 10−15 минут позже. Молодые люди двигались по трассе, и вдруг, страшная картина: на проезжей части стоит ВАЗ-21102, в 40-метрах от него в кювете лежит тот самый мотоцикл. От транспортного средства практически ничего не осталось. Молодые люди, ехавшие на нем, были разбросаны по разным сторонам. Очевидцы начали вызывать скорую и пытаться оказать какую-либо доврачебную помощь.



— Сестра сильно кричала, у нее был раздроблен таз, сломаны кости в разных частях тела, переломаны руки. Уже потом в реанимации ей кололи наркотические препараты, чтобы снять боль. Утром она умерла от потери крови, — рассказывает родственница.



Девушка активнее всех проявила себя в экстренной ситуации. Она не побоялась вооружившись фонариком осматривать раненых, проверяла реакцию зрачков в надежде, что все живы. Но прибывшие медики сообщили, что водитель мотоцикла уже скончался. Также наша собеседница пояснила, что во время всего происходящего никто из находившихся на месте ДТП сотрудников полиции не обращался к родственникам потерпевших, не проводились опросы. Инспекторы попросили очевидцев покинуть место аварии и не мешать.



Там был и самый главный свидетель — водитель MAN. Пока достоверно не известно, допрашивали ли его официально, но сестра покойной сообщает, что в ту ночь он рассказывал, как все произошло. Юрий П. двигался в попутном направлении с легковым автомобилем от самой ст Федоровской. Молодые люди по дороге «играли с ним в шахматы», то есть неоднократно совершали маневры обгона и опережения. В тот роковой момент, когда «Десятка» пошла на обгон, водитель MAN при помощи световых сигналов предупреждал, что по встречке движется ТС. Мужчина осознавал неадекватность поведения водителя легковушки и всячески пытался предотвратить аварию. Никто не отреагировал.

Добавим, что парень за рулем «Десятки» тоже пострадал. Согласно официальным данным у Солодовкника ушиб головного мозга средней степени тяжести, гематомы, переломы, ушибы и ссадины головы и конечностей.



Самое интересное началось уже в больнице. Во-первых Солодовник и Родионов перекидывали вину друг на друга в вопросе определения того факта, кто же из них все же был за рулем. Установить водителя, управлявшего ТС в момент столкновения, удалось по результатам экспертизы отпечатков пальцев и следов биологического материала на водительском кресле.

Во-вторых ими же была высказана версия, что мотоцикл ехал с выключенными фарами.



В итоге «в отношении водителя ВАЗ следственным отделом ОМВД России по Северскому району возбуждено уголовное дел по части 6 статьи 264 УК РФ (прим. “НК”: Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Согласно результатам химико-токсикологического исследования крови, водитель автомобиля ВАЗ в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время расследование по данному делу продолжается. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста». В такой формулировке предоставили ответ на запрос «НК» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



В распоряжение «НК» поступила и копия постановления об избрании меры пресечения. Оно датировано 05.09.2017 г. Вердикт был вынесен Северским районным судом Краснодарского края. При этом из открытых данных, опубликованных на сайте суда, в указанную дату слушаний уголовных дел по ст. 264 УК РФ не проводилось. Дело находится в производстве судьи Емельянова А. А.

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста ходатайствовал следователь СО ОМВД России по Северскому району Ищенко М. А. Солодовник не имеет права покидать территорию своего домовладения до 5 ноября.



Родионов проходит по делу, как свидетель.



Родственники жертв ДТП сообщают, что за все это время их не вызвали на какие-либо допросы. Матери погибшей девочки отказали в ознакомлении с материалами уголовного дела. Сестра добавляет, что следователь обещал держать связь с семьей через нее, однако сотрудник даже не зафиксировал контактный номер телефона. Близкие погибших наняли адвоката. Все возможные ходатайства и документы они направляют по средствам обычной почты, чтобы иметь подтверждения об отправке. В правоохранительных органах настаивают на том, чтобы документооборот велся по средствам передачи из рук в руки.



Некоторое время назад в социальных сетях удалось найти личные страницы Солодовника и Власенко. На одном из фото первый одет в уставную форму одного из силовых подразделений. Известно, что недавно молодой человек проходил военную службу. Но внешне форма не похожа на экипировку призывников. Возможно, по окончанию, он поступил в один из ВУЗов, предполагающих ношение уставной формы. Власенко неоднократно выкладывал на своих страницах ироничные посты по факту случившейся трагедии. Недавно оба и их родственники поспешно удалили свои аккаунты в социальных сетях.



В данной ситуации близкие жертв ДТП пытаются привлечь внимание общественности для того, чтобы подозреваемые не смогли избежать справедливого наказания.

«НК» продолжит следить за развитием событий.