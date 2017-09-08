Самые странные рекорды обновленной книги Гиннеса
В Книгу рекордов Гиннесса ежегодно попадает много новых людей с необычайными талантами и выносливостью.
В Книгу рекордов Гиннесса ежегодно попадает много новых людей с необычайными талантами и выносливостью.
Life.ru предлагает взглянуть на странные мировые рекорды, которые войдут в новое издание книги.
Первый человек, который вживил антенну в голову.
Британцу Нилу Харбиссону вживили антенну прямо в голову, чтобы «слышать» цвета. С детства он видел мир в
Старейший бодибилдер.
Старейшим бодибилдером в мире признан 85-летний Джим Аррингтон. Он занимается спортом вот уже 70 лет.
Самые длинные ресницы.
Длина самой длинной ресницы составляет 12,4 см, и растет она у китаянки Ю Янксия (You Jianxia) на левом верхнем веке.
Кот с самым длинным хвостом.
Кот Сигнус из Мичигана обладает самым длинным хвостом в мире. Его длина составляет 44,66 сантиметра.
Самая высокая прическа.
Бенни Харлем из Калифорнии прославился благодаря своей роскошной шевелюре. При поднятии волос вверх длина его прически достигает 52 сантиметров. На укладку волос у 26-летнего рекордсмена уходит обычно два часа.
Самое большое количество заброшенных мячей в баскетбольную корзину кроликом за минуту.
Кролик по кличке Банни из Калифорнии забросил в корзину семь баскетбольных мячей за одну минуту.
Самые длинные ногти.
У американки Айаны Вилльямс (Ayanna Williams) самые длинные ногти на руках среди женщин. Суммарная длина ногтей на пальцах левой и правой рук составляет 576,4 см.