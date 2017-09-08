Самые странные рекорды обновленной книги Гиннеса

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Life.ru предлагает взглянуть на странные мировые рекорды, которые войдут в новое издание книги.

Первый человек, который вживил антенну в голову.

Британцу Нилу Харбиссону вживили антенну прямо в голову, чтобы «слышать» цвета. С детства он видел мир в черно-белом цвете. Датчик антенны посылает сигнал в чип, имплантированный в затылок Нила, чип преобразовывает вибрацию в звук, который и слышит внутри себя британец. Каждому из основных цветов соответствует своя нота.

Старейший бодибилдер.

Старейшим бодибилдером в мире признан 85-летний Джим Аррингтон. Он занимается спортом вот уже 70 лет.

Самые длинные ресницы.

Длина самой длинной ресницы составляет 12,4 см, и растет она у китаянки Ю Янксия (You Jianxia) на левом верхнем веке.

Кот с самым длинным хвостом.

Кот Сигнус из Мичигана обладает самым длинным хвостом в мире. Его длина составляет 44,66 сантиметра.

Самая высокая прическа.

Бенни Харлем из Калифорнии прославился благодаря своей роскошной шевелюре. При поднятии волос вверх длина его прически достигает 52 сантиметров. На укладку волос у 26-летнего рекордсмена уходит обычно два часа.

Самое большое количество заброшенных мячей в баскетбольную корзину кроликом за минуту.

Кролик по кличке Банни из Калифорнии забросил в корзину семь баскетбольных мячей за одну минуту.

Самые длинные ногти.