В Уфе задержали бывшего директора завода «Белсталь»

По данным следствия, с апреля по июль этого года гендиректор белорецкого металлургического предприятия не выплачивал зарплату 200 работникам. Общий долг составил 5 млн рублей. При этом на счетах предприятия было 12 млн рублей.

Кроме того, подозреваемый продал 10 автомобилей и спецтехники, которые принадлежали заводу, а деньги присвоил.

«После беседы следователей с новым директором в акционерном обществе принимаются активные меры к погашению задолженности по заработной плате», — сообщили в Следственном комитете по республике.

Следствие будет ходатайствовать о заключении бизнесмена под стражу.