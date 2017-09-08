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18:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе задержали бывшего директора завода «Белсталь»

В Уфе по подозрению в невыплате зарплат и мошенничестве задержан бывший руководитель компании «Белсталь». 46-летнему бизнесмену уже предъявлены обвинения по двум статьям, сообщили в Следственном управлении СКР по Башкортостану.

По данным следствия, с апреля по июль этого года гендиректор белорецкого металлургического предприятия не выплачивал зарплату 200 работникам. Общий долг составил 5 млн рублей. При этом на счетах предприятия было 12 млн рублей.

Кроме того, подозреваемый продал 10 автомобилей и спецтехники, которые принадлежали заводу, а деньги присвоил.

«После беседы следователей с новым директором в акционерном обществе принимаются активные меры к погашению задолженности по заработной плате», — сообщили в Следственном комитете по республике.

Следствие будет ходатайствовать о заключении бизнесмена под стражу.

Учредитель завода «Белсталь» в Белорецке — депутат-единоросс Рамиль Бигнов. Член Госсобрания Башкирии с 2011 года сам возглавлял предприятие.

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