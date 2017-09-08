В Уфе задержали бывшего директора завода «Белсталь»

По данным следствия, с апреля по июль этого года гендиректор белорецкого металлургического предприятия не выплачивал зарплату 200 работникам. Общий долг составил 5 млн рублей. При этом на счетах предприятия было 12 млн рублей.
Кроме того, подозреваемый продал 10 автомобилей и спецтехники, которые принадлежали заводу, а деньги присвоил.
«После беседы следователей с новым директором в акционерном обществе принимаются активные меры к погашению задолженности по заработной плате», — сообщили в Следственном комитете по республике.
Следствие будет ходатайствовать о заключении бизнесмена под стражу.
Учредитель завода «Белсталь» в Белорецке — депутат-единоросс Рамиль Бигнов. Член Госсобрания Башкирии с 2011 года сам возглавлял предприятие.