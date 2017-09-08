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18:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 160 жилых домов и детсад в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, отключение на системе холодного водоснабжения в Автозаводском районе произошло из-за повреждения трубопровода.

Источник: Reuters

Согласно информации, без холодной воды в результате аварии осталось 163 жилых дома и детский сад № 446/ В частности, отключение затронуло дома по ул. Спутника, Сазанова, пер. Бакинский, ул. Волкова, Красных партизан, Обнорского, Толбухина, Красноуральская, Мончегорская, Космическая, Заслонова, Бубнова, ул. Береговая, Бахтина, Баженова, Костылева, пр. Молодежный.

Кроме того, понижено давление в неврологическом диспансере на ул. Орбели, в детском саду № 147 и в школе № 16.

Предполагается, что ремонтные службы устранят неполадки до 0:00 9 сентября.

Ранее сообщалось, что накануне почти 100 жилых домов оставались без холодной воды из-за аварии в Советском районе Нижнего Новгорода. .

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