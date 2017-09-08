В Москве открылся первый музей скорой помощи

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Музей скорой помощи открылся в столице в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие приурочено и к 130-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пучкова — основателя и первого руководителя Московской станции скорой помощи.

Основа экспозиции — подлинные документы и предметы, рассказывающие об истории становления службы от дореволюционных времен до наших дней.

В пяти тематических разделах представлено медицинское оборудование для оказания первой помощи, форма сотрудников станции начала прошлого века и советского периода. Посетители смогут увидеть и униформу, ставшую визитной карточкой медицинских бригад станции на прошедшем летом Кубке конфедераций ФИФА.

Самый крупный предмет экспозиции — макет первой кареты скорой помощи («кареты Кузнецовой»).

В 1898 году такие фургоны были закуплены в Париже на средства, выделенные купчихой Анной Ивановной Кузнецовой. Именно они стали первым специальным санитарным транспортом, использовавшимся для доставки горожан с улиц Москвы в медицинские учреждения.

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Один из разделов представляет собой трехмерную экспозицию рабочего кабинета А. С. Пучкова с декоративной росписью.

Есть в новом музее и интерактивные экспонаты. На плазменных и сенсорных панелях можно познакомиться с архивом фото- и видеодокументов, рассказывающих об этапах становления службы скорой помощи.

Коллекция будет пополняться. Передать на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой, могут все желающие.

«Мы постарались не просто собрать тематическую экспозицию, посвященную развитию нашей службы. Задача музея — показать традиции станции, благодаря которым она от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей прошла путь до крупнейшей в Европе структуры, включающей более 10 тысяч сотрудников и свыше тысячи бригад, ежедневно обслуживающих до 12 тысяч вызовов. Уверен, что открытие музея станет весомым вкладом в сохранение истории не только скорой помощи Москвы, но и отечественной медицины в целом», — отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.