Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
17:59 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве открылся первый музей скорой помощи

Посетители увидят подлинные документы и предметы, рассказывающие о службе скорой помощи в Москве от дореволюционных времен до наших дней.

6
фотографий
6
фотографий

Музей скорой помощи открылся в столице в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие приурочено и к 130-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пучкова — основателя и первого руководителя Московской станции скорой помощи.

Основа экспозиции — подлинные документы и предметы, рассказывающие об истории становления службы от дореволюционных времен до наших дней.

В пяти тематических разделах представлено медицинское оборудование для оказания первой помощи, форма сотрудников станции начала прошлого века и советского периода. Посетители смогут увидеть и униформу, ставшую визитной карточкой медицинских бригад станции на прошедшем летом Кубке конфедераций ФИФА.

Самый крупный предмет экспозиции — макет первой кареты скорой помощи («кареты Кузнецовой»).

В 1898 году такие фургоны были закуплены в Париже на средства, выделенные купчихой Анной Ивановной Кузнецовой. Именно они стали первым специальным санитарным транспортом, использовавшимся для доставки горожан с улиц Москвы в медицинские учреждения.

Читайте также
Памятник Пушкину открылся в Москве после реставрации

Один из разделов представляет собой трехмерную экспозицию рабочего кабинета А. С. Пучкова с декоративной росписью.

Есть в новом музее и интерактивные экспонаты. На плазменных и сенсорных панелях можно познакомиться с архивом фото- и видеодокументов, рассказывающих об этапах становления службы скорой помощи.

Коллекция будет пополняться. Передать на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой, могут все желающие.

«Мы постарались не просто собрать тематическую экспозицию, посвященную развитию нашей службы. Задача музея — показать традиции станции, благодаря которым она от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей прошла путь до крупнейшей в Европе структуры, включающей более 10 тысяч сотрудников и свыше тысячи бригад, ежедневно обслуживающих до 12 тысяч вызовов. Уверен, что открытие музея станет весомым вкладом в сохранение истории не только скорой помощи Москвы, но и отечественной медицины в целом», — отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Записаться на экскурсии можно на сайте станции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Китайская компания приобрела 14% акций «Роснефти»
Остров Сен-Мартен: до и после урагана «Ирма»
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Жириновский попросил главу СК отпустить Серебренникова
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 32 человек
Главные события недели (видео)
Спорт
РФПЛ: Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо» Выделяем главные интриги 9-го тура чемпионата России
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
WhatsApp получил поддержку режима «картинка в картинке» для видеозвонков Режим «картинка в картинке» или PiP — это новая функция Android Oreo, которая позволяет любому видео продолжать работать в маленьком окне, даже если основное приложение было убрано с экрана
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь