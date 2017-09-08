По 100 тыс. рублей выиграли 14 сельских клубов, библиотек и музеев Кузбасса
В Министерстве культуры РФ подвели итоги конкурса на денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры.
В Министерстве культуры РФ подвели итоги конкурса на денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры.
Кемерово, 8 сентября —
Среди победителей числятся Моховский сельский дом культуры (Беловский район), сельский дом культуры пос. Щегловский (Кемеровский район), Кузедеевский дом культуры (Новокузнецкий район), Зеленогорская детская библиотека (Крапивинский район), Чебулинский районный краеведческий музей и др.
Кроме того, премиями по 50 тыс. рублей отметят 16 работников сельских учреждений культуры региона. В числе лучших сотрудников Елена Бандюкова, руководитель детских хореографических коллективов «Бусинки» и «Карамельки» из Ясногорского поселения, Кристина Павлова, художественный руководитель народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Тальяночка» из п. Новосафоновский, Светлана Серяпина, главный хранитель музея истории крестьянского быта с. Красное (Ленинск-Кузнецкий район), Ольга Гарбузова, главный библиотекарь по библиотечным технологиям Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки.