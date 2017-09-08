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17:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

По 100 тыс. рублей выиграли 14 сельских клубов, библиотек и музеев Кузбасса

В Министерстве культуры РФ подвели итоги конкурса на денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры.

Кемерово, 8 сентября — АиФ-Кузбасс. По итогам конкурса 14 лучших сельских учреждений культуры Кузбасса получат гранты по 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

Среди победителей числятся Моховский сельский дом культуры (Беловский район), сельский дом культуры пос. Щегловский (Кемеровский район), Кузедеевский дом культуры (Новокузнецкий район), Зеленогорская детская библиотека (Крапивинский район), Чебулинский районный краеведческий музей и др.

Кроме того, премиями по 50 тыс. рублей отметят 16 работников сельских учреждений культуры региона. В числе лучших сотрудников Елена Бандюкова, руководитель детских хореографических коллективов «Бусинки» и «Карамельки» из Ясногорского поселения, Кристина Павлова, художественный руководитель народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Тальяночка» из п. Новосафоновский, Светлана Серяпина, главный хранитель музея истории крестьянского быта с. Красное (Ленинск-Кузнецкий район), Ольга Гарбузова, главный библиотекарь по библиотечным технологиям Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки.

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