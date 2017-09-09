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09:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Второклассникам и пятиклассникам устроят проверочные по русскому языку

Проверочные работы пройдут абсолютно во всех школах Челябинской области.

Источник: Аргументы и факты

3 и 5 октября обучающиеся вторых и пятых классов всех школ Челябинской области примут участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

По информации ведомства, исследование проводится в целях обеспечения эффективной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

ВПР по русскому языку во вторых и пятых классах в общеобразовательных организациях России, в том числе Челябинской области, проводятся во второй раз. Второклассников ждёт контрольное списывание, пятиклассников — списывание текста с выполнением грамматических заданий.

Дополнительную информацию о проведении исследования можно получить на официальном сайте Всероссийских проверочных работ, на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО, а также в Минобрнауки Челябинской области.

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