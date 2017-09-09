Второклассникам и пятиклассникам устроят проверочные по русскому языку
Проверочные работы пройдут абсолютно во всех школах Челябинской области.
Проверочные работы пройдут абсолютно во всех школах Челябинской области.
3 и 5 октября обучающиеся вторых и пятых классов всех школ Челябинской области примут участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку. Об этом сообщила
По информации ведомства, исследование проводится в целях обеспечения эффективной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.
ВПР по русскому языку во вторых и пятых классах в общеобразовательных организациях России, в том числе Челябинской области, проводятся во второй раз. Второклассников ждёт контрольное списывание, пятиклассников — списывание текста с выполнением грамматических заданий.
Дополнительную информацию о проведении исследования можно получить на официальном сайте Всероссийских проверочных работ, на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО, а также в Минобрнауки Челябинской области.