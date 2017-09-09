В Воронеже общественники предложили переименовать Волгоградскую улицу в Сталинградскую
Инициативу планируют озвучить на ближайшей комиссии по
Инициативу планируют озвучить на ближайшей комиссии по
Общественники во главе с краеведом Николаем Сапелкиным выступили за переименование Волгоградской улицы в Сталинградскую. Инициативная группа собирает подписи и планирует озвучить своё предложение на ближайшем заседании комиссии по
Краевед подчеркнул, что переименование улицы планируется в честь не Иосифа Сталина, а победы в Сталинградской битве.
— В последнее время интерес к истории повышается. Мы считаем, что переименование улицы Волгоградской в Сталинградскую напомнит о страшнейшей битве и величайшей победе в ней. При этом мне бы хотелось, чтобы это переименование происходило постепенно, и сначала у улицы было двойное название — как проспект
При этом краевед не отрицает, что мнение горожан надо учитывать. Члены инициативной группы уже договорились с активистами на Волгоградской, чтобы те собрали мнения местных жителей о возможном переименовании.
— Пока 50 на 50. Против Сталинградской улицы выступают по двум причинам — принципиальное нежелание