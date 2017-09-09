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09:06 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже общественники предложили переименовать Волгоградскую улицу в Сталинградскую

Инициативу планируют озвучить на ближайшей комиссии по историко-культурному наследию.

Источник: Reuters

Общественники во главе с краеведом Николаем Сапелкиным выступили за переименование Волгоградской улицы в Сталинградскую. Инициативная группа собирает подписи и планирует озвучить своё предложение на ближайшем заседании комиссии по историко-культурному наследию в мэрии, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» Николай Сапелкин в пятницу, 8 сентября.

Краевед подчеркнул, что переименование улицы планируется в честь не Иосифа Сталина, а победы в Сталинградской битве.

— В последнее время интерес к истории повышается. Мы считаем, что переименование улицы Волгоградской в Сталинградскую напомнит о страшнейшей битве и величайшей победе в ней. При этом мне бы хотелось, чтобы это переименование происходило постепенно, и сначала у улицы было двойное название — как проспект Революции-Большая Дворянская. Пусть хотя бы 9 мая улица будет называться Сталинградской, как Волгоград становится Сталинградом в День Победы, — пояснил Сапелкин.

При этом краевед не отрицает, что мнение горожан надо учитывать. Члены инициативной группы уже договорились с активистами на Волгоградской, чтобы те собрали мнения местных жителей о возможном переименовании.

— Пока 50 на 50. Против Сталинградской улицы выступают по двум причинам — принципиальное нежелание каких-либо изменений и боязнь скрытого увековечения памяти Сталина. Кстати, если улицу решат переименовать, никаких расходов это не потребует: в большинстве документов, в том числе и паспортах, не надо будет менять место жительства — новый адрес укажут при обязательной замене паспорта. Но в документе, подтверждающем право на недвижимость, изменить данные придётся, — добавил Николай Сапелкин.

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