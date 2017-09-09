В Кантемировском районе установят 2 вышки сотовой связи

Источник: РИА "Воронеж"

Вышки сотовой связи установят в селах Осиковка и Шевченково Кантемировского района до конца сентября 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации района Геннадий Гончарук-Иванов в пятницу, 8 сентября.

Вышки на хуторе Хрещатом и в селе Колещатовка, установленные летом, смонтировали и подключили к электропитанию.

— Благодаря четырем вышкам сотовой связи у жителей сразу нескольких сел района появится устойчивая связь и скоростной интернет. Отмечу, что в некоторых селах до этого не было вообще никакой связи. Теперь будет устойчивая. Скорость интернета будет высокая. Можно будет смотреть фильмы на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Задача — сформировать земельные участки для установки вышек и обеспечить электропитание. В Колещатовке и Шевченково конструкции в черте населенных пунктов и будут питаться от сельских линий, а для Хрещатого и Осиковки пришлось строить электроподстанции. Новая вышка даст устойчивый сигнал в радиусе 15 км. Это значит, что жителям ближайших сел тоже будет доступна мобильная связь, — рассказал Геннадий Гончарук-Иванов.

В Пасековском, Осиковском и Бугаевском поселении открытие вышек приурочат к сельским праздникам, на которые приедут представители оператора. Первую вышку сотовой связи на Хрещатом планируют открыть в субботу, 30 сентября.

Все вышки в Кантемировском районе заработают до 1 октября. Работы ведут по проекту «Развитие мобильной связи и беспроводного интернета в муниципальных районах Воронежской области», который курирует областной департамент связи и массовых коммуникаций.

Справка РИА «Воронеж»