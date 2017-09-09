Шламонакопитель «Белое море» перейдет в собственность Нижегородской области
На заседании городской думы Дзержинска депутаты приняли ряд решений имущественного характера.
На заседании городской думы Дзержинска депутаты приняли ряд решений имущественного характера.
Депутаты городской думы Дзержинска на заседании согласовали перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную, сообщает гордума Дзержинска.
В частности, в муниципальную собственность Дзержинска передается комплекс зданий и земельный участок на улице Пирогова, д. 4 (бывшая детская инфекционная больница). Также депутаты согласовали перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области (сооружение и земельный участок шламонакопителя «Белое море»).
Предварительно данные проекты решений были рассмотрены комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.
Ранее городская дума Дзержинска приняла Обращение губернатору Нижегородской области о целесообразности возврата к прежнему собственнику — Дзержинску — неиспользуемых по функциональному назначению зданий, ранее занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения. Перечень возможных к передаче объектов включал и комплекс зданий по ул. Пирогова, 4. В мае 2017 года данный комплекс зданий был передан МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» Дзержинска. Теперь с принятием решения «О согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города Дзержинска» начнется процедура передачи данного имущества в муниципальную казну.
Что касается шламонакопителя, это сооружение находится в безвозмездном пользовании ГБУ НО «Экология региона» (решение о его передачи в безвозмездное пользование сроком на 5 лет было принято городской Думой Дзержинска в июне 2016 года, а договор безвозмездного пользования был подписан 22 июля 2016 года). Именно это учреждение определено заказчиком работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. В связи депутаты посчитали целесообразным принять решение «О согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области».
Также в ходе заседания депутаты согласовали администрации города передачу в безвозмездное пользование сроком на 5 лет
Кроме того, депутаты городской думы приняли Обращение в Законодательное Собрание Нижегородской области с предложением заключить соглашение о сотрудничестве между региональным парламентом и городской думой Дзержинска.
«Такая форма взаимодействия направлена на укрепление межпарламентских связей и сотрудничества в правотворческой деятельности, что будет способствовать ускорению прохождения законопроектов и учитывать мнение населения при подготовке и принятии законов», — отмечено в Обращении.
Также в ходе заседания городской думы депутаты приняли несколько решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. В частности, изменения касаются перевода в зону зеленых насаждений общего пользования нескольких озелененных участков — в районе улицы Октябрьской, проспекта Чкалова, площади Маяковского, проспекта Дзержинского, переулка Тупиковый и переулка Садовый, поселка Желнино и площади Торговой.
Кроме того, изменения предусматривают включение в состав особо охраняемых природных территорий прибрежной зоны между сельскими поселками Дачный, Бабино, Юрьевец и рекой Окой.
Также поправки предусматривают перевод в зону учреждений отдыха территории в районе поселка Дачный, севернее оздоровительного лагеря ОАО «Корунд». Кроме того, Местное Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний приведено в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.
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