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12:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Шламонакопитель «Белое море» перейдет в собственность Нижегородской области

На заседании городской думы Дзержинска депутаты приняли ряд решений имущественного характера.

Депутаты городской думы Дзержинска на заседании согласовали перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную, сообщает гордума Дзержинска.

В частности, в муниципальную собственность Дзержинска передается комплекс зданий и земельный участок на улице Пирогова, д. 4 (бывшая детская инфекционная больница). Также депутаты согласовали перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области (сооружение и земельный участок шламонакопителя «Белое море»).

Предварительно данные проекты решений были рассмотрены комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике.

Ранее городская дума Дзержинска приняла Обращение губернатору Нижегородской области о целесообразности возврата к прежнему собственнику — Дзержинску — неиспользуемых по функциональному назначению зданий, ранее занимаемых муниципальными учреждениями здравоохранения. Перечень возможных к передаче объектов включал и комплекс зданий по ул. Пирогова, 4. В мае 2017 года данный комплекс зданий был передан МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» Дзержинска. Теперь с принятием решения «О согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города Дзержинска» начнется процедура передачи данного имущества в муниципальную казну.

Что касается шламонакопителя, это сооружение находится в безвозмездном пользовании ГБУ НО «Экология региона» (решение о его передачи в безвозмездное пользование сроком на 5 лет было принято городской Думой Дзержинска в июне 2016 года, а договор безвозмездного пользования был подписан 22 июля 2016 года). Именно это учреждение определено заказчиком работ по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. В связи депутаты посчитали целесообразным принять решение «О согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в собственность Нижегородской области».

Также в ходе заседания депутаты согласовали администрации города передачу в безвозмездное пользование сроком на 5 лет Волжско-Окскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору части нежилого пристроенного здания площадью 285,1 кв.м. на улице Урицкого, д.5а, для размещения Дзержинского территориального отдела.

Кроме того, депутаты городской думы приняли Обращение в Законодательное Собрание Нижегородской области с предложением заключить соглашение о сотрудничестве между региональным парламентом и городской думой Дзержинска.

«Такая форма взаимодействия направлена на укрепление межпарламентских связей и сотрудничества в правотворческой деятельности, что будет способствовать ускорению прохождения законопроектов и учитывать мнение населения при подготовке и принятии законов», — отмечено в Обращении.

Также в ходе заседания городской думы депутаты приняли несколько решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. В частности, изменения касаются перевода в зону зеленых насаждений общего пользования нескольких озелененных участков — в районе улицы Октябрьской, проспекта Чкалова, площади Маяковского, проспекта Дзержинского, переулка Тупиковый и переулка Садовый, поселка Желнино и площади Торговой.

Кроме того, изменения предусматривают включение в состав особо охраняемых природных территорий прибрежной зоны между сельскими поселками Дачный, Бабино, Юрьевец и рекой Окой.

Также поправки предусматривают перевод в зону учреждений отдыха территории в районе поселка Дачный, севернее оздоровительного лагеря ОАО «Корунд». Кроме того, Местное Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний приведено в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Кроме того, пресс-служба гордумы Дзержинска сообщает о внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний. Местный правовой акт был приведен в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно дополнен случаями, в которых публичные слушания в сфере градостроительной деятельности не проводятся.

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