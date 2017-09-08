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19:19 (мск), источник: Sputnik.by

Котковец уволили из Управления делами президента

В управделами президента Котковец проработала четыре года — она была назначена туда 5 июля 2013 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Президент Александр Лукашенко освободил Надежду Котковец от должности заместителя управделами президента, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

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В управделами президента Котковец проработала четыре года — она была назначена туда 5 июля 2013 года.

«Надежда Котковец освобождена от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу 8 сентября. При этом причины ухода Котковец из УДП не уточняются.

До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский интернет-мем про «хаотически сложившиеся цены» и другие известные цитаты.

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