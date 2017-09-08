Котковец уволили из Управления делами президента
В управделами президента Котковец проработала четыре года — она была назначена туда 5 июля 2013 года.
В управделами президента Котковец проработала четыре года — она была назначена туда 5 июля 2013 года.
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Президент Александр Лукашенко освободил Надежду Котковец от должности заместителя управделами президента, сообщили Sputnik в пятницу в
В управделами президента Котковец проработала четыре года — она была назначена туда 5 июля 2013 года.
«Надежда Котковец освобождена от должности заместителя управляющего делами Президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении
Соответствующий указ Лукашенко подписал в пятницу 8 сентября. При этом причины ухода Котковец из УДП не уточняются.
До работы в структуре УДП Котковец была первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране. Именно ей принадлежит авторство на белорусский