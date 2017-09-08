В отношении инспектора Госпромнадзора возбуждено уголовное дело

Противоправная деятельность со стороны должностного лица была выявлена при контроле расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы «Энергосбережение» на 2016−2020 годы.
Во время оперативно-разыскных мероприятий 6 сентября в 12.43 возле дома по ул. Интернациональной в Ляховичах сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии ОМОН задержали с поличным ведущего государственного инспектора Барановичского сектора надзора и экспертизы Брестского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС, сообщает БЕЛТА.
Мужчина получил от руководителя одного из коммунальных предприятий города Br2,6 тыс. за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Речь идет о выдаче паспортов готовности объектов к отопительному сезону. Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 (получение взятки) УК. Инспектор задержан. Проведен обыск, наложен арест на имущество.