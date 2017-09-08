Прогноз погоды на 9 сентября

В Бричанах, Сороках и Бельцах плюс 27, в Оргееве, Кишиневе и Тирасполе — на градус больше. В Леове и Комрате 30 выше ноля, в Кагуле — 32.



В ближайшие дни сохранится тёплая погода. Днём в столице ожидается до 32 градусов, ночью — плюс 18.



На морском побережье пасмурно. В Констанце, Будве и Барселоне 25 выше ноля. В Одессе и Варне — плюс 26.



В Анталье 33 градуса, в Ницце — 23. В Салониках 25 выше ноля, в Ларнаке — 33. На египетских курортах воздух прогреется до 38 градусов.