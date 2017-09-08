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20:14 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 9 сентября

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 44% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах плюс 27, в Оргееве, Кишиневе и Тирасполе — на градус больше. В Леове и Комрате 30 выше ноля, в Кагуле — 32.

В ближайшие дни сохранится тёплая погода. Днём в столице ожидается до 32 градусов, ночью — плюс 18.

На морском побережье пасмурно. В Констанце, Будве и Барселоне 25 выше ноля. В Одессе и Варне — плюс 26.

В Анталье 33 градуса, в Ницце — 23. В Салониках 25 выше ноля, в Ларнаке — 33. На египетских курортах воздух прогреется до 38 градусов.

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