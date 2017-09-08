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21:02 (мск), источник: Publika.md

Дело Андрея Брэгуцэ: уволен замглавы тюрьмы Прункул

Замглавы тюрьмы Прункул и глава медицинской службы тюрьмы № 13 были уволены за невыполнение своих служебных обязанностей, а замглавы медслужбы 13-ой тюрьмы получил выговор за халатность.

Источник: Publika.md

Таковы итоги служебного расследования, проведенного департаментом пенитенциарных учреждений, которые провели по делу о смерти Андрея Брагуцы.

Напомним, что Брэгуцу задержали 15 августа за превышение скорости и движение по встречной
полосе. Он не остановился по требованию инспекторов, и вынудил полицейских начать преследование.

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