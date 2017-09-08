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20:57 (мск), источник: Sputnik.md

Драка на Ботанике: в объективе — известный молдавский артист

Очевидец заснял жестокую драку на троллейбусной остановке в Кишиневе — в кадре оказался актер Георге Грыу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Двое мужчин начали ссориться на троллейбусной остановке в Кишиневе, на Ботанике. Один из участников конфликта нанес другому много ударов по голове.

Затем агрессор зашел в троллейбус, который через некоторое время уехал. Люди, находившиеся на месте происшествия, пытались остановить мужчину, но безрезультатно.

Инцидент был заснят на видео.

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Возле дерущихся, прямо перед троллейбусом лежал другой мужчина, в котором очевидцы происшествия узнали известного молдавского актера Георге Грыу, отца известной российской актрисы Лянки Грыу. Он держал в руке бутылку и был практически в бессознательном состоянии. Одна девушка пыталась помочь ему встать, но это ей не удалось.

Георге Грыу прославился ролями в фильмах «Все могло быть иначе», «Таинственный узник» и других.

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