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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Американец обнаружил у себя в кровати голую взломщицу

В американском городе Андерсон, штат Калифорния, задержана женщина, которая забралась в чужой дом и заснула там без одежды. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Хозяин дома утверждает, что заподозрил неладное, когда пришел домой и увидел на крыльце вскрытую посылку. В доме он увидел надкушенный бутерброд и недопитое пиво. Кроме того, пропала пачка сигарет.

Виновницей беспорядка оказалась незнакомая обнаженная женщина, которая спала у него в кровати. Когда мужчина ее разбудил, она оделась, вышла на крыльцо и дождалась прибытия полиции. Ее подозревают в незаконном проникновении в помещение.

В июне сообщалось, что полиция американского штата Нью-Джерси разыскивает человека, который в пять часов утра забрался в чужой дом и лег на кровать возле спящей женщины.

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