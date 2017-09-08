Американец обнаружил у себя в кровати голую взломщицу

Источник: AP 2017

Хозяин дома утверждает, что заподозрил неладное, когда пришел домой и увидел на крыльце вскрытую посылку. В доме он увидел надкушенный бутерброд и недопитое пиво. Кроме того, пропала пачка сигарет.

Виновницей беспорядка оказалась незнакомая обнаженная женщина, которая спала у него в кровати. Когда мужчина ее разбудил, она оделась, вышла на крыльцо и дождалась прибытия полиции. Ее подозревают в незаконном проникновении в помещение.