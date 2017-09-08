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19:48 (мск), источник: БЕЛТА

В Пружанах при попытке обмена поддельной банкноты задержан священник

Настоятель одного из православных храмов района был задержан в отделении банка. К обмену он предъявил купюру достоинством 5 тыс. российских рублей.

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах при попытке обмена фальшивой банкноты задержан местный священник, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Настоятель одного из православных храмов района был задержан в отделении банка. К обмену он предъявил купюру достоинством 5 тыс. российских рублей. Согласно заключению эксперта, банкнота изготовлена не предприятием, осуществляющим выпуск денежных билетов Банка России. Священник пояснил, что купюру взял из ящика для пожертвований, оставленных прихожанами в храме. О том, что она поддельная, он не знал.

По данному факту 8 сентября Пружанский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

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