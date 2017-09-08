В Пружанах при попытке обмена поддельной банкноты задержан священник

Настоятель одного из православных храмов района был задержан в отделении банка. К обмену он предъявил купюру достоинством 5 тыс. российских рублей. Согласно заключению эксперта, банкнота изготовлена не предприятием, осуществляющим выпуск денежных билетов Банка России. Священник пояснил, что купюру взял из ящика для пожертвований, оставленных прихожанами в храме. О том, что она поддельная, он не знал.