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04:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Суд просят не вставать на защиту

«Диссернет» обвинил Минобрнауки в потакании владельцам ворованных диссертаций — об этом говорится в заявлении сообщества, переданном в «Ъ». Борцы с плагиатом критикуют проект правительственного постановления, разрешающий не принимать решение о лишении степени, если автор исходного текста заявит в суде, что не возражает против заимствования своей работы. По мнению «Диссернета», такая норма позволит даже очевидному плагиатору сохранить ученую степень. Отметим, схожую инициативу министерство уже предлагало обсудить год назад: тогда документ был отозван, а министр Ольга Васильева заявила об увольнении его автора.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Озабоченность «Диссернета» вызвал документ Минобрнауки «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней», опубликованный для общественного обсуждения. Ряд положений касается ситуаций, когда автора диссертации обвиняют в плагиате: ранее такими вопросами занималась исключительно ВАК, а теперь чиновники собираются добавить судебную инстанцию.

В частности, Минобрнауки предлагает отказаться от лишения степени, если заимствованный диссертантом чужой текст «был признан в судебном порядке не нарушающим авторские права или иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности».

Нововведение «трудно назвать иначе, как скандальным», говорится в заявлении «Диссернета», которое планируется передать в Минобрнауки.

Эксперты указывают, что суд в данном случае будет руководствоваться принципом гражданского права: если у пострадавшего нет претензий к нарушителю, то нет и предмета для разбирательства. «В “диссертационном бизнесе” часто бывает, что автор научной работы из-за вознаграждения не возражает против ее использования как чужой оригинальной диссертации, — объясняют в “Диссернете”.— Поэтому достаточно будет срежиссированного “продавцом” и “клиентом” судебного процесса, на котором они заявят об отсутствии претензий друг к другу. Это сделает невозможным лишение ученой степени даже очевидного плагиатора».

Эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий привел «Ъ» недавний пример с экс-депутатом Госдумы Алексеем Казаковым («Справедливая Россия»).

«Летом 2016 года диссовет при СПбГУ рекомендовал лишить его ученой степени. В диссертации депутата обнаружились тексты, написанные ранее его научным руководителем Андреем Кошкиным в соавторстве с Сергеем Мельковым, — говорит господин Бабицкий.— После этого Алексей Казаков подал в суд на Кошкина и Мелькова, заявив, что писал исходные тексты вместе с ними, а те якобы забыли его указать в числе авторов». В итоге стороны заключили мировое соглашение, что дало право Алексею Казакову потребовать сохранить степень. «Тогда это ему не помогло, — говорит господин Бабицкий.— Если предложенную Минобрнауки поправку примут, то суды будут просто завалены подобными обращениями. ВАК станет гораздо сложнее отсекать таких плагиаторов».

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«Это абсурд — смешивать систему научной аттестации с гражданско-правовыми отношениями между физическими лицами, — заявил “Ъ” бывший замглавы Минобрнауки Игорь Федюкин (в 2013 году министр Дмитрий Ливанов назначил его ответственным за борьбу с плагиатом в диссертациях, однако вскоре господин Федюкин ушел в отставку; члены Общественного совета при Минобрнауки заявляли, что активно взявшийся за искоренение плагиата чиновник был вынужден это сделать из-за политического давления.— “Ъ”).— При таком подходе ученую степень на самом деле будет выдавать суд, а не диссоветы. Человек приносит в суд диссертацию, судья фиксирует, что к ней нет претензий от других авторов: вот тебе степень».

Господин Федюкин считает, что у такой нормы «огромное количество интересантов», которые надеются сохранить купленные диссертации. «Понятно, зачем это нужно и Минобрнауки — оно находится под огромным давлением из-за громких дел о плагиате, — говорит бывший чиновник.— Если принять такой закон, то министерству не нужно будет выгораживать кого-то, все вопросы перейдут в суд».

В своем заявлении «Диссернет» утверждает, что «именно недобросовестные научные руководители, продающие диссертантам собственные тексты и желающие делать это впредь, являются фактическими инициаторами или лоббистами» законопроекта.

Напомним, в сентябре 2016 года Минобрнауки уже пыталось добиться принятия схожей поправки. Тогда ведомство предлагало рассматривать жалобы на плагиат в диссертациях только при наличии судебного решения о нарушении авторских прав лица, написавшего оригинальную научную работу. На документ обратил внимание «Диссернет», и по итогам поднявшегося скандала Минобрнауки отозвало проект. Глава ведомства Ольга Васильева заявляла тогда, что это предложение было самодеятельностью неопытного сотрудника, которого она, по ее же словам, уволила.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что законопроект «нацелен на обеспечение более систематизированного подхода к порядку лишения ученых степеней». «В настоящее время он выложен для общественного и экспертного обсуждения, и все поступившие предложения будут, безусловно, рассмотрены», — заявили в ведомстве.

Александр Черных

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