Забег в честь Брюса Ли состоится в подмосковной Рузе

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие, направленное на развитие массового спорта, пройдет на территории парка «Городок». «Забег будет посвящен легендарному мастеру боевых искусств — Брюсу Ли», — уточнил Тарханов.

По его словам, он также планирует принять участие в акции.

В настоящий момент подано около 100 заявок, на старт выйдут около 300 человек. Дети пробегут один километр, взрослые могут выбрать дистанции в 3,5 и 10 километров. Трассы проходят вверх по течению реки Руза, по улице Приречной, Дмитровская, уточнил чиновник.