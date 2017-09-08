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20:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Забег в честь Брюса Ли состоится в подмосковной Рузе

Несколько сотен человек примут участие в «Бойцовском забеге» в Рузском городском округе 24 сентября. Об этом сообщает сайт правительства Московской области со ссылкой на главу местной администрации Максима Тарханова.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие, направленное на развитие массового спорта, пройдет на территории парка «Городок». «Забег будет посвящен легендарному мастеру боевых искусств — Брюсу Ли», — уточнил Тарханов.

По его словам, он также планирует принять участие в акции.

В настоящий момент подано около 100 заявок, на старт выйдут около 300 человек. Дети пробегут один километр, взрослые могут выбрать дистанции в 3,5 и 10 километров. Трассы проходят вверх по течению реки Руза, по улице Приречной, Дмитровская, уточнил чиновник.

Накануне сообщалось, что в полночь 9 сентября от стен Московского Кремля стартует забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» в Подмосковье. Участники марафона финишируют в Сергиевом Посаде, всего им предстоит преодолеть 120 километров.

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