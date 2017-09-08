Важно знать: новые таможенные правила в Молдове
Важно знать: новые таможенные правила в Молдове вступают в силу с пятницы.
Важно знать: новые таможенные правила в Молдове вступают в силу с пятницы.
КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. С пятницы вступают в силу новые правила электронного отслеживания товаров, перевозимых транзитом через границу, сообщает
Новая процедура запускается в тестовом режиме на четырех таможенных пунктах — «Кишинев-3 (Петрикань)», «Скулень», «Отачь» и «Кахул». А с первого октября 2017 года новая процедура будет введена на всех таможенных пунктах страны.
Нововведение предполагает применение сопроводительных деклараций, что значительно снизит время простаивания транспорта на границе в ожидании таможенной проверки. Это снизит также и дополнительные расходы экономических агентов на брокерские услуги.
Также можно будет отследить по интернету в