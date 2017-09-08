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20:47 (мск), источник: Sputnik.md

Важно знать: новые таможенные правила в Молдове

Важно знать: новые таможенные правила в Молдове вступают в силу с пятницы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. С пятницы вступают в силу новые правила электронного отслеживания товаров, перевозимых транзитом через границу, сообщает пресс-служба Таможенной службы Молдовы.

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Новая процедура запускается в тестовом режиме на четырех таможенных пунктах — «Кишинев-3 (Петрикань)», «Скулень», «Отачь» и «Кахул». А с первого октября 2017 года новая процедура будет введена на всех таможенных пунктах страны.

Нововведение предполагает применение сопроводительных деклараций, что значительно снизит время простаивания транспорта на границе в ожидании таможенной проверки. Это снизит также и дополнительные расходы экономических агентов на брокерские услуги.

Также можно будет отследить по интернету в онлайн-режиме все транзитные операции, что, кстати, лишит возможности осуществлять коррупционные схемы.

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