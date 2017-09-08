Вызванные вспышками на Солнце магнитные бури не утихают на Земле
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце
Ранее в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) представили прогноз, согласно которому сильная буря (уровня G3) должна была пройти примерно в 18.00 мск.
«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)», — говорится на сайте Лаборатории ФИАН.
Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще пять средних и две сильных вспышки.