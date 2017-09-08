Вызванные вспышками на Солнце магнитные бури не утихают на Земле

Вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще пять средних и две сильных вспышки.